القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 09:44 ص

بعد قليل.. وزير التموين يعلن تطوير منظومة التجارة الداخلية

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2134659

يعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد قليل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تطوير منظومة التجارة الداخلية، بحضور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما يقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بتوقيع مذكرة تفاهم مع كل من ممثلي السلاسل التجارية الكبرى فى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.

كان المصيلحى، أكد أنه عرض خطة تطوير خطة تطوير التجارة الداخلية وإتاحة وتوفير الأراضي فى المحافظات على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مناطق لوجيستية وأسواق تجارية وسلاسل تجارية وفقا للمعايير المختلفة لكل محافظة بمفردها للوصول إلى الكفاءة والفاعلية فى مشروعات التجارة الداخلية.

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