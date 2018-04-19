القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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07:07 ص

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08:00 ص

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اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

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الكابتن
الخميس 19/أبريل/2018 - 09:39 ص

«باريس» يمضي في طريقه نحو استاد دو فرانس

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أش أ
dostor.org/2134655

أبرزت الصحف الفرنسية، الصادرة اليوم الخميس، تأهل نادي باريس سان جيرمان للمباراة النهائية لكأس فرنسا، بعد تغلبه الليلة الماضية على نادي كان 3 1، مما يؤكد تعطش نادي العاصمة الذي حسم بطولة الدوري لتحقيق مزيد من الألقاب.

ونشرت جميع الصحف صورة لاحتفال الثنائي كيليان مبابي وإدينسون كافاني، وكتبت صحيفة "ليكيب": "باريس ما زال جائعا".

وأضافت "لو باريسيان": "بي إس جي يتأهل لملاقاة ليزيريبي في نهائي الكأس، بفضل ثنائي من كيليان مبابي، باريس سيلاقي ليزيريبي، ويتأهل لنهائي الكأس للمرة الرابعة، ويسعى للتتويج بالثلاثية المحلية في 8 مايو المقبل".

وكتبت مجلة "فرانس فوتبول" عبر موقعها الإلكتروني: "باريس يمضي في طريقه نحو استاد دو فرانس".

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