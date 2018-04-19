أبرزت الصحف الفرنسية، الصادرة اليوم الخميس، تأهل نادي باريس سان جيرمان للمباراة النهائية لكأس فرنسا، بعد تغلبه الليلة الماضية على نادي كان 3 1، مما يؤكد تعطش نادي العاصمة الذي حسم بطولة الدوري لتحقيق مزيد من الألقاب.



ونشرت جميع الصحف صورة لاحتفال الثنائي كيليان مبابي وإدينسون كافاني، وكتبت صحيفة "ليكيب": "باريس ما زال جائعا".



وأضافت "لو باريسيان": "بي إس جي يتأهل لملاقاة ليزيريبي في نهائي الكأس، بفضل ثنائي من كيليان مبابي، باريس سيلاقي ليزيريبي، ويتأهل لنهائي الكأس للمرة الرابعة، ويسعى للتتويج بالثلاثية المحلية في 8 مايو المقبل".



وكتبت مجلة "فرانس فوتبول" عبر موقعها الإلكتروني: "باريس يمضي في طريقه نحو استاد دو فرانس".