مصرع عامل في أشمون بمادة سامة

لقي شخص في قرية أبو رقبه التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه؛ نتيجة تناوله لمادة سامة.



وتلقى مأمور قسم شرطة أشمون، إخطارا من المستشفى العام، باستقباله "ع.م. ع" 30 عاما- عامل ومقيم قرية أبو رقبه "جثة هامدة".



وبالانتقال وسؤال والده 61 عاما- فلاح ؛ قرر بأنه عقب عودة ابنه من عمله؛ فوجئ بأصابته بـ"حالة "قيء مستمر"، فنقله إلى المستشفى إلا أنه توفى عقب وصوله، ونفى الشبهة الجنائية.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة؛ أفاد أن الوفاة نتيجة تناول مادة سامة، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.



وحرر عن الواقعة المحضر رقم 4503 إدارى أشمون مركز أشمون لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.