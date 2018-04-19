القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 09:38 ص

تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ارتفاع أسعار السلع

تباين أداء الأسهم
وكالات
dostor.org/2134653

تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، بدعم الارتفاع في أسعار السلع والمعادن، ومع إعلان الشركات عن نتائج أعمالها عن الربع الأول من العام الحالي.

وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ 2014، إذ وصل خام "برنت" إلى مستوى 73.98 دولار للبرميل.

كما ارتفع معدن الألومنيوم لأعلى مستوى منذ 2011 والنيكل منذ 2015، خلال تعاملات أمس.

فيما صعد سعر محصول الكاكاو لأعلى مستوى في 19 شهرا، إذ بلغت نسبة ارتفاع 5.6% خلال جلسة أمس.

وبحلول الساعة 7:10 صباحا بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني عن 7331.9 نقطة بنسبة ارتفاع 0.2%، فيما استقر مؤشر "ستوكس600" عند 382.1 نقطة.

أما مؤشر "داكس" الألماني فاستقر مُسجلًا 12584.6 نقطة، فيما صعد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2% عند 5390.9 نقطة.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.2392 دولار.

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