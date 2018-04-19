ترقية أسواق الإمارات إلى «متقدمة» مايو المقبل

وقعت وكالة بلومبيرج على أن تتم ترقية أسواق الإمارات إلى مصاف الأسواق المتقدمة، من الناشئة، وذلك عندما تجري شركة "إم أس سي آي" لمؤشرات الأسواق العالمية مراجعتها السنوية في 14 مايو المقبل.



وقالت سونيا جيبس، كبيرة المديرين في معهد التمويل الدولي، إن الإمارات التي تبلغ القيمة السوقية لأسواقها المالية 164 مليار دولار، تقدمت قبل 5 سنوات لتصبح من الأسواق الناشئة، إذ حققت أداءً جيدا فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والسوقية على حد سواء.



وقال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في فبراير الماضي، إن الهيئة استوفت نحو 80% حتى الآن من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.



وأضاف أن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات نحو ترقية الأسواق عن طريق استحداث أنظمة وأدوات جديدة عدة، منها نظام الخيارات المالية والمقاصة المركزية.



وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقا" ما شكل وقتها اعترافا عالميا باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب؛ ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.