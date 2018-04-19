«أبوظبى المالية» تتوسع فى قطاع التكنولوجيا

قال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، إن قطاع التكنولوجيا يقدم فرصا استثمارية ممتازة للشركات.



وأضاف "الصديقي"، "عندما نتحدث عن التكنولوجيا، فإن المشهد هناك مختلف كليا عن أي قطاع تقليدي آخر، فالتفكير الاستثماري التقليدي لا يجدي نفعا في هذا القطاع المميز".



وتدير مجموعة أبوظبي المالية ما يزيد على 6 مليارات دولار، وفي شهر أبريل حصلت الشركة على حصة استراتيجية في صندوق "ستارت أبس 500" الاستثماري.



وأضاف أن هذه الفرصة الاستثمارية ستسمح للمجموعة بالتوسع على نطاق واسع.



وتابع: "عندما استحوذنا على حصة في ستارت أبس، أخذنا في عين الاعتبار انتشارها العالمي، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا".



وأوضح: "لدينا استثمارات كثيرة في قطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في دولة الإمارات، ولدينا مكاتب في الهند ومصر تدعم نمونا في هذا القطاع، واليوم أصبح نطاق التكنولوجيا بلا حدود، إذ هنالك العديد من البلدان والحكومات والمدن في جميع أنحاء العالم التي توفر فرصًا مناسبة للشركات الناشئة".