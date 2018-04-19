ارتفاع الطلب على القروض التجارية بالإمارات

أظهرت نتائج مسح أجراه المصرف المركزي الإماراتي ارتفاع الشهية تجاه القروض التجارية بشكل معتدل في جميع الفئات بالدولة، باستثناء إمارة أبوظبي، وذلك خلال الربع الأول من 2018، متوقعًا في الوقت نفسه زيادة الطلب على قروض الأعمال في الربع المقبل.



وكشفت نتائج "مسح ثقة الائتمان" الذي أجراه المصرف عن انخفاض الطلب على القروض الشخصية، وأن يبقى ضعيفا في الربع التالي، مبينا وجود زيادة متواضعة في الطلب على القروض بالنسبة لإقراض الشركات الكبيرة والصغيرة، إلى جانب تراجع الطلب في أبوظبي.



أما بالنسبة لأنواع القروض، فكانت الزيادة المتواضعة أكثر وضوحًا بين الشركات الكبيرة والشركات المحلية. أفاد ثلثا المشاركين في الاستطلاع بعدم وجود أي تغيير في شروط الائتمان.



وتوقع المشاركون أن يشهد الربع المقبل تشديدًا طفيفًا في معايير الائتمان، كما توقعوا مزيدا من التشديد على شروط وأحكام الإقراض، وبخاصة فيما يتعلق بالقروض ذات المخاطر العالية.



ومن المتوقع أيضا زيادة الطلب على القروض التجارية في الربع الثاني من العام.



كما تراجع الطلب على القروض الشخصية، وأرجع ذلك إلى التغيّر في الدخل وتوقعات النمو في الأسواق المالية، إذ أشار أكثر من 90% من المشاركين إلى أن معايير الائتمان لم تتغير في جميع فئات القروض الشخصية.