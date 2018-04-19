القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 09:33 ص

وزير الزراعة يوجه القوافل البيطرية بنقل أبحاثها لصغار المربيين

وزير الزراعة
وزير الزراعة
عبد الناصر محمد
dostor.org/2134646

وجه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، القوافل بنقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربيين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثي المعهد بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، فضلًا عن تقديم خدماتها من الكشف والفحص والتحصين، وإجراء الجراحات للماشية، والتلقيح الاصطناعي، والتحسين الوراثي.

وشدد في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة ان تغطي القوافل كافة أنحاء الجمهورية، والتواصل المباشر مع المزارعين والمربيين، في التجمعات المختلفة، وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا، والتي تفتقد للخدمات البيطرية، لافتًا الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على تحقيق تنمية حقيقية في محافظات صعيد مصر، ورفع مستوى معيشة ابناءه ورفع العبء عن كاهلهم.

وأكد أن تلك القوافل مستمرة لتنفيذ أعمالها لدعم فلاحي ومزارعي ومربي مصر والوصول إليهم ونقل المعرفة لهم، مشيرًا الى ان ذلك يعد أيضًا واجبًا قوميًا من أجل تنمية الثروة الحيوانية في مصر، من خلال التركيز على دعم المربي الصغير.

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