مصري يحصل على 400 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات الدولية بالمملكة لصرف مستحقات مواطن مصري متأخرة، بلغت إجماليها 82 ألفا و639 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 400 ألف جنيه مصرى.



وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "ا.ع.م" الذي يعمل محاسب بشركة دولية وحصوله على مستحقاته المالية طرف الشركة، حيث قام بتقديم شكوى للهيئة العمالية بالمدينة المنورة، وفقا لنظام العمل السعودي، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.



وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان أكد فيه أن المكتب تواصل مع المواطن للحضور لمعرفة أسباب الشكاوى، حيث أفاد بأنه تحصل على حكم نهائي من الهيئة العمالية بأحقيته في مستحقات تقدر بنحو 82 ألفا و639 ريالا سعوديا، وقد توجه إلى محكمة التنفيذ استنادا للحكم الصادر له والشركة تماطل في صرف المستحقات.



وخاطب المكتب وزارة الخارجية السعودية لسرعة تنفيذ الحكم، وتم عقد عدة لقاءات مع مسئولي الشركة لسرعة صرف المستحقات للمواطن نظرا لرغبته في مغادرة المملكة.



وبعد أكثر من شهرين من المتابعة والتواصل مع الشركة تم تسليم المواطن شيك بكافة مستحقاته بقيمة 82 ألفا و639، بما يجاوز 400 ألف جنيه مصري.