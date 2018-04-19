توقيع اتفاقية لتطوير وتشغيل «هوليداى إن إكسبرس» بالسعودية

وقعت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، أمس الأربعاء، اتفاقية تطوير وتشغيل حصري لفنادق هوليداي إن إكسبرس في المملكة العربية السعودية مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال.



وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إن الاتفاقية تهدف لإطلاق أول فنادق العلامة التجارية هوليداي إن إكسبرس للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.



وأشارت مجموعة الحكير إلى أنها تدير حاليا 6 فنادق هوليداي إن في المملكة العربية السعودية، ووفقا للاتفاقية الحصرية الجديدة، سيضم فندق هوليداي إن إكسبريس الأول في المملكة 200 غرفة ويقع في جدة.



وتوقعت الشركة أن يبدأ الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد اعتبارا من الربع الأول من عام 2020م، ويأتي توقيع هذا العقد ضمن خطة المجموعة الاستراتيجية بالتوسّع في إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية والعقارية لتعزيز تواجد المجموعة في المملكة.



وقالت إن فنادق العلامة التجارية هوليداي إن إكسبرس، تتميز بأنها فنادق اقتصادية ذات تكلفة إنشائية متوسطة، وتوفر خدمة عالية بأسعار مميزة، ما يتيح للمجموعة تحقيق عوائد اعلى على الاستثمار.