القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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اقتصاد
الخميس 19/أبريل/2018 - 09:32 ص

«ولاء للتأمين» و«الصقر» تبدأن دراسة الجدوى الاقتصادية للاندماج

«ولاء للتأمين» و«الصقر»
وكالات
dostor.org/2134643

وافق مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني (ولاء)، وشركة الصقر للتأمين التعاوني، أمس الأربعاء، على بدء التفاهم المبدئي بين الشركتين لدراسة الجدوى الاقتصادية للاندماج المحتمل بينهما.

وقالت الشركتان، في بيان اليوم الخميس، إنه سيتم خلال فترة الستة أشهر القادمة توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لإجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لعملية الاندماج، بالإضافة إلى وضع الجدول الزمني لها، ومن ثم عرض نتائج تلك الدراسات على مجالس إدارات الشركتين.

وأشار البيان إلى أن عملية الاندماج مشروطة بالموافقات النظامية للجهات المختصة والجمعيات العمومية لكل شركة.

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