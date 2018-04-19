«مصر للطيران» تسيير رحلتين من الكويت إلى سوهاج أسبوعيًا

تبدأ شركة مصر للطيران، اعتبارا من يوم غد الجمعة، تسيير رحلتين من الكويت إلى سوهاج أسبوعيا؛ فى إطار خطة الشركة لتقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات لعملائها من المصريين المقيمين فى الكويت.



وقال المدير الإقليمي للشركة فى الكويت فتحى نزيه – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الخميس – إن الرحلتين الجديدتين سيكونان فجر يومى الجمعة والأحد من كل أسبوع؛ وذلك بشكل مبدئى، على أن تكون قابلة للزيادة مستقبلا.



وأضاف نزيه أنه سيتم كذلك تسيير رحلة جديدة يومى الأحد والجمعة من كل أسبوع من الكويت الى القاهرة؛ وذلك فى خط سير إحدى رحلتي مسار الكويت – سوهاج الجديد.



وناشد المدير الإقليمي المسافرين، الالتزام بالوزن المحدد للحقائب على متن طائرات مصر للطيران، والمتمثل فى حقيبتين، زنة الواحدة 23 كيلو جراما، بالإضافة الى حقيبة يد (هاند باج) لا يتعدى وزنها 7 كيلو جرامات، بالنسبة للتذكرة التى تتيح لحاملها السفر بحقيبتين.؛ وذلك فى إطار خطة الشركة لتقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات لعملائها من المصريين المقيمين فى الكويت.



وقال المدير الإقليمي للشركة فى الكويت فتحى نزيه – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الخميس – إن الرحلتين الجديدتين سيكونان فجر يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع؛ وذلك بشكل مبدئى، على أن تكون قابلة للزيادة مستقبلا.



وأضاف نزيه أنه سيتم كذلك تسيير رحلة جديدة يومى الأحد والجمعة من كل أسبوع من الكويت الى القاهرة؛ وذلك فى خط سير إحدى رحلتي مسار الكويت – سوهاج الجديد.



وناشد المدير الإقليمي المسافرين، الالتزام بالوزن المحدد للحقائب على متن طائرات مصر للطيران، والمتمثل فى حقيبتين، زنة الواحدة 23 كيلو جراما، بالإضافة الى حقيبة يد (هاند باج) لا يتعدى وزنها 7 كيلو جرامات، بالنسبة للتذكرة التى تتيح لحاملها السفر بحقيبتين.