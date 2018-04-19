«البنا» يصدر 39 قرارًا بتعيين 42 عضوًا بمجالس الجمعيات الزراعية

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، 39 قرارًا وزاريًا بتعيين 42 عضوًا بمجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية.



وقرر وزير الزراعة تعيين حشمت وزيري أحمد عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الزيتية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 471 لسنة 2018، كما أصدر القرار الوزاري رقم 472 بتعيين محمد أمين راشد عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة متعددة الأغراض.



وأصدر القرار الوزاري رقم 473 لسنة 2018 بتعيين كلًا من: إبراهيم عبد الواحد رسلان، أيمن شعيب، محمد علاء الدين عبد الفتاح موسى، ومحمد حمدي الطحان أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي للدورة 20182023.



وقرر تعيين محمد محمود الصغير الشايب عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي المحاصيل الزيتية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 474 لسنة 2018، وتعيين عبد اللطيف محمود حسن مصطفى عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب، وفقًا للقرار الوزاري رقم 475 لسنة 2018.



وأصدر القرار رقم 476 لسنة 2018 بتعيين محروس أحمد عبد الدايم عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي القطن، والقرار الوزاري رقم 477 بتعيين محمد محمد فرج عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي البطاطس، والقرار رقم 478 لسنة 2018 بتعيين محمد جمال الدين إسماعيل أحمد أبو كريشة عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي البصل والثوم.



وقرر تعيين شحاتة محمود أحمد عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي بنجر السكر، وفقًا للقرار الوزاري رقم 479 لسنة 2018، وتعيين رزق أبوبكر عبد المقصود عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة للمحاصيل الحقلية بالمنوفية وفقًا للقرار الوزاري رقم 480 لسنة 2018، وتعيين محمد حلمي أبو زيد بلال عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالمنوفية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 481 لسنة 2018.



وأصدر القرار الوزاري رقم 482 لسنة 2018 بتعيين كامل رمضان كامل عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالبحيرة، القرار رقم 483 لسنة 2018 بتعيين فريد أحمد زكي الساخي عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بالبحيرة، والقرار 484 لسنة 2018 بتعيين سامي إبراهيم أحمد عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بالدقهلية، والقرار 485 لسنة 2018 بتعيين صابر السيد عبدالغفار علام عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الخضر والفاكهة والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية بالدقهلية، والقرار 486 لسنة 2018 بتعيين فريد محمد الشربيني عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالدقهلية.



وأصدر القرار رقم 487 بتعيين عبدالفتاح محمود شوارة عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالغربية، والقرار 488 بتعيين حسن السيد يوسف محمد منصور عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالقليوبية، والقرار 489 لسنة 2018 بتعيين محمد أبو العيد حسن سليمان عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمنيا، والقرار 490 بتعيين فراج أبوصوفة محمد حسن عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بسوهاج.



وأصدر القرار الوزاري رقم 491 بتعيين محمد زايد عباس أمين عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض ببني سويف، والقرار 492 بتعيين أشرف عبد القوي شيلابي عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالفيوم، والقرار 493 لسنة 2018 بتعيين حمدين رشيدي حمدين عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالأقصر، والقرار 494 لسنة 2018 بتعيين حسن خليفة حميدة عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بأسوان.



وأصدر القرار الوزاري رقم 495 لسنة 2018 بتعيين أبو المعارف عبدالمجيد أحمد عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بقنا، والقرار 496 لسنة 2018 بتعيين محمود أمين مدبولي الطحان عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالقاهرة، والقرار 497 لسنة 2018 بتعيين أحمد السيد أحمد جودة عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بكفر الشيخ، والقرار 498 لسنة 2018 بتعيين أشرف شحاتة محمد الخولي عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالشرقية، والقرار 499 بتعيين عزالدين أنور شحات علي عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي القصب بأسوان.



وأصدر القرار رقم 500 لسنة 2018 بتعيين محمد خلف محمود محمد عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق القصب بقنا، والقرار 501 لسنة 2018 بتعيين عربي إسماعيل خليفة عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بقنا، والقرار رقم 502 لسنة 2018 بتعيين أحمد علي محمد علي عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بالمنيا، والقرار رقم 503 لسنة 2018 بتعيين إيهاب كمال سيد سعيد عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بالفيوم، والقرار 504 لسنة 2018 بتعيين أمين عطية بدر عطية عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بالشرقية.



وأصدر القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2018 بتعيين ياسر فؤاد السيد علي سعدة عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بكفر الشيخ، والقرار 506 بتعيين شريف فتحي صادق البوشي عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالغربية، والقرار 507 بتعيين طه عبدالعزيز طه مرسي عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية ببني سويف، والقرار 508 بتعيين السعيد طلخان محمد الشيخ عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق البطاطس والخضر والفاكهة بالغربية، والقرار 509 بتعيين علي علي أبو العطا موسى عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق البنجر بالدقهلية.