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الخميس 19/أبريل/2018 - 09:26 ص

إسرائيل تغلق مؤسسة إعلامية بالقدس

إسرائيل تغلق مؤسسة
أش أ
dostor.org/2134635

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مؤسسة للإعلام الشبابي الفلسطيني بالقدس بذريعة أنها إرهابية وتستقطب الشباب لإنتاج أشرطة فيديو تحريضية.

وقال أحمد الصفدي، مدير مؤسسة ايليا للإعلام التي تم إغلاقها، في تصريحات اليوم، إن السلطات الإسرائيلية علقت قرار إغلاق المؤسسة على باب مقرها في شارع صلاح الدين بالمدينة، ولم يكن يتواجد داخلها أي شخص.

واستهجن الصفدي قرار إغلاق المؤسسة نافيا التهمة والذريعة لذلك، مؤكدا أنها مؤسسة إعلامية تقدم الخدمات الإعلامية للمؤسسات المقدسية، إضافة لتطوير قدرات الإعلاميين الشباب، وزيادة فرصة القيادة والتطوير، وبث روح العمل التطوعي في المجتمع.

وأضاف أن إغلاق مؤسسة إعلامية في القدس يهدف لتكتيم الأفواه ومنع إظهار الحقيقة، ويأتي ضمن استهداف المؤسسات المقدسية العاملة والصامدة داخل المدينة، في محاولة لإجبارها على الخروج منها.

يذكر أن مخابرات الاحتلال اعتدت بالضرب، في شهر فبراير الماضي، على الصحفي أحمد صفدي أثناء التحقيق معه في مركز شرطة المسكوبية غرب القدس، على خلفية عشاء الصحفيين في مطعم فيلادلفيا بشارع الزهراء بالقدس الذي تم منعه.

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