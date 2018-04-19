«الزراعة»: استمرار أعمال القوافل البيطرية بالمحافظات

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار أعمال القوافل البيطرية والعلاجية والإرشادية التي تجوب القرى بالمحافظات المختلفة، حيث انتهت القافلة البيطرية من أعمالها بمحافظة المنيا والتي استمرت لمدة 5 أيام.



ونفذت القافلة البيطرية أعمالها من كشف وفحص وإجراء جراحات وتقديم الخدمات البيطرية المتكاملة بالمجان، فضلًا عن عقد ندوة إرشادية لصغار المربيين بقرى مراكز: سمالوط، أبوقرقاص، المنيا، مطاي، والعدوة.



وضمت القافلة أطباء بيطريين وباحثين متخصصين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، ضمن أعمال الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار المربيين التي أطلقتها الوزارة.



وشملت أعمال القوافل البيطرية والإرشادية، تنظيم ندوات توعوية وإرشادية، وتنفيذ دورات تدريبية لزيادة مهارات الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية بقرى المحافظة، فضلًا عن التواصل المباشر مع المربيين وخاصة المربي الصغير للتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها فورًا.