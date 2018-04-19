استقرار الدولار مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية
استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع تسجيل عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات أكبر زيادة يومية في أكثر من شهر.
وبحلول الساعة 7:00 صباحا بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.2375 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.1% مُسجلًا 107.38 ين.
كما استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.4195 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9683 فرنك.
أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فاستقر عند 89.641 دولار.
وتزامن مع استقرار أداء الدولار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أمس، وهي أكبر زيادة في يوم واحد منذ 2 مارس الماضي.