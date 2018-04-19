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الخميس 19/أبريل/2018 - 09:23 ص

«عكاظ» السعودية: قطر وضعت نفسها في عزلة بأفعالها المشينة

تميم
تميم
أش أ
dostor.org/2134632

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن النظام القطري وضع نفسه في عزلة كبيرة؛ بسبب أفعاله المشينة بالمنطقة العربية.

وتحت عنوان "دويلة قطر وملالي طهران"، قالت الصحيفة- في افتتاحيتها اليوم- "إن الحديث عن تنظيم الحمدين بات هامشيا لدى القيادة السعودية التي اعتبرت قضية قطر صغيرة جدا لا تستدعي إشغال نفسها بها؛ بعد أن نجحت في فضح أعمالها القذرة بالمنطقة، خصوصا على جيرانها من دول الخليج؛ وهو ما وضع دويلة قطر في عزلة كبيرة بسبب أفعالها المشينة".

وفي إطار آخر، أكدت "عكاظ" أن طهران تعتقد أنها تستطيع إخفاء نفسها كالنعامة، دون أن تترك أدلة على تورطها في الكثير من التدخلات بالشئون الداخلية للدول العربية، عطفا على الأدوار الخبيثة التي تقوم بها لزعزعة الأمن، ودعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية.

وتابعت بالقول "إن المملكة العربية السعودية واجهت بصرامة المؤامرات التي تحاك من قبل طهران والدوحة، بعد أن نفد صبرها في كثير من الجرائم، وقررت لطمها بشدة، فالدوحة التي باعت العرب وفلسطين، وزرعت الإرهاب والتطرف وأحرجت شعبها، وطهران الساعية إلى تنفيذ مشروعها الخبيث في الشرق الأوسط عبر وكلائها وأذرعتها من العصابات الإرهابية، لا تزالان تتخبطان للخروج من شر الفضيحة التي لحقت بهما على الملأ، وزاد من غصتهما الموقف الصلب للمملكة وحلفائها بالتصدي بعزم وحزم لأي محاولة اعتداء على الأراضي السعودية أو العبث بأمنها واستقرارها بوصفها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أو التسامح به".

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