السماح لـ21 مواطنا بحمل جنسيات أجنبية.. وردّ المصرية لـ12 آخرين

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء مجدى عبد الغفار بالسماح لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بـ"المصرية"، وكذلك القرار رقم 221 لسنة 2018، بـ"رد الجنسية المصرية" إلى الـ12 شخصا.



وجاء القرار رقم 220 سنة 2018؛ بعد الاطلاع على كل من "الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزارى رقم 140 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير- مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.