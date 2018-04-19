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الخميس 19/أبريل/2018 - 09:21 ص

الأموال تدفع حاكم كاليفورنيا لنشر 400 جندي على الحدود مع المكسيك

الأموال تدفع حاكم
أش أ
dostor.org/2134630

وافقت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على نشر 400 جندي من جيش الاحتياط "الحرس الوطني"، بشكل خاص على حدودها مع المكسيك؛ وذلك كما طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال حاكم كاليفورنيا، جيري براون- في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم- إنه: "بناء على التزامها مكافحة الإجرام على المستوى الوطني"؛ ستحشد ولاية كاليفورنيا عددا من أفراد الحرس الوطني يصل إلى 400 جندي، لمكافحة العصابات ومهربي المخدرات في الولاية، وعلى طول الساحل والحدود الأمريكية المكسيكية".

وأضاف "براون" أنه اتخذ هذا القرار؛ بعدما حصل على "تأكيد بأن الحكومة الفيدرالية ستمول هذه المهمة بأكملها"، مشيرا إلى أن هؤلاء سينضمون إلى 250 آخرين يعملون حاليا في هذه الولاية الكبيرة، التي تشكل معقلا للديمقراطيين في غرب الولايات المتحدة.

وأكد حاكم كاليفورنيا أن العسكريين لن يشاركوا في "تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة أو بناء جدار على الحدود".

وتخوض كاليفورنيا والإدارة الأمريكية مواجهة سياسية بشأن الهجرة والبيئة؛ بعدما أكد جيري براون أن ولايته "ملاذ" للمهاجرين ولن تتعاون مع الشرطة الفيدرالية في هذا المجال.

وكان رونالد فيتييلو مساعد مدير إدارة الجمارك وحماية حدود الولايات المتحدة، صرح- في وقت سابق- بأنه تلقى رسالة من حاكم كاليفورنيا جيري براون، تفيد بأنه "لن يشارك" في نشر الحرس الوطني.

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