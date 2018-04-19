غدًا.. توقيع ومناقشة «آدم وحواء» بمكتبة تويا

تستضيف مكتبة تويا بالمعادي، في السادسة من مساء غد الجمعة، حفل توقيع ومناقشة كتاب «آدم وحواء» للكاتب عمرو عادل.



يناقش الكتاب فن العلاقة بين الراجل والمرأة، وكيفية الوصول إلى فهم حقيقي لتلك العلاقة بناء على رؤى بانورامية.



من أجواء الكتاب: "الحقيقة هي أن الرجال لا يفهمون النساء لكنهم يحاولون إرضاءهن، والنساء يفهمن الرجال جيدًا لكنهن ينتظرن منهم البدايات والإصلاح.. فيظل الرجل ساعيًا في الطريق الخطأ وتبقي المرأة واقفة منتظرة في الطريق الصحيح.. فأنَّى لهم الوصول؟".



يذكر أن عمرو عادل معالج نفسي، وهو استشاري الصحة النفسية، ومدرب معتمد في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية ومهارات التفوق الدراسي، كما أنه عضو المعهد الأمريكي الدولي للتدريب والاعتماد، ومحاضر بالعديد من الجامعات المصرية.