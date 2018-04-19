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الخميس 19/أبريل/2018 - 09:18 ص

وزير البترول: «شل» تبدأ حفر 10 آبار نفط بتكلفة 800 مليون دولار

وزير البترول: «شل»
سيد ابراهيم
dostor.org/2134627

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بكل من مسئولى شركتى شل وإديسون العالميتين إذ بحث مع المهندس سامى إسكندر نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل العالمية، والمهندس جاسر حنطر رئيس شركة شل مصر برنامج العمل الجارى تنفيذه لمشروع تنمية المرحلة (9ب) بالبحر المتوسط من خلال شركة رشيد للبترول حيث وصل لموقع المشروع فى الأسبوع الماضى الحفار NGT1 من خليج المكسيك.

وبدأ الحفر وفقا للبرنامج الموضوع الذى يشمل حفر 10 آبار باستثمارات أكثر من 800 مليون دولار ومن المخطط بدء باكورة الإنتاج من أول 3 آبار خلال العام المالى المقبل.

وقال "الملا" إنه تم خلال اللقاء بحث برنامج استثمارات شركة شل فى مناطق امتيازها بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأكد "إسكندر" التزام شل فى تعزيز استثماراتها فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيدا بالتعاون الإيجابى مع قطاع البترول طوال فترة عملها فى مصر التى تمتد لقرن من الزمان.

كما بحث "الملا" مع نيكولا مونتى الرئيس التنفيذى لشركة إديسون ونيكولاس كاتشروف المدير العام لإديسون فى مصر موقف العمل فى مناطق امتيازها (شمال ثقة وشمال بورفؤاد وشمال شرق حابى بالمياه العميقة بالبحر المتوسط) إذ أوضح أنه تم الانتهاء من عمليات البحث السيزمى والتفسيرات الجيولوجية وحاليا فى مرحلة تقييم المعلومات والدراسات الجيولوجية، تمهيدا لحفر البئر الأولى فى منطقة شمال ثقة المجاورة لحقل ظهر التى أوضحت التراكيب الجيولوجية أن هناك احتمالات غازية جيدة بالمنطقة.

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