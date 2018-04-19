القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديان بالقاعدة فى مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
مصر
الخميس 19/أبريل/2018 - 09:17 ص

«سعفان»: مد الترخيص للشركات المصرية المصنعة لمنتجات «ديزني»

سعفان
سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2134626

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه بناءً على قيام منظمة العمل الدولية بمد المرحلة التجريبية من برنامج العمل الأفضل حتى نهاية 2018، في ضوء مسئولية المنظمة في دعم مصر نحو الأهداف المشتركة، فقد أعلنت شركة "ديزني" العالمية تمديد الترخيص للشركات المصرية المنتجة والمصدرة لمنتجاتها وتحمل علامتها التجارية، حتى 31 ديسمبر 2019.

وقال "سعفان"، إن هذا المد سيسهم في عدم إدراج اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني العالمية.

وحددت "ديزني" شروطها لحامل الترخيص بإنتاج ماركتها، أن يكون قد تم تسجيله في برنامج العمل الأفضل كمشارك أو شريك للمشتري، والاستمرار في تلبية جميع متطلبات برنامج معايير العمل الدولية.

وأوضح الوزير أن تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى من برنامج العمل الأفضل في مصر كانت من يوليو إلي ديسمبر 2017 نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها مصر، واستقبال بعثة الاتصال المباشر التي تم طلبها من خلال الدورة 106 من مؤتمر العمل الدولية في يونيو الماضي، والجهود التي اتخذتها الحكومة في صياغة قانون المنظمات النقابية.

وقال "سعفان"، إن جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولي بجنيف سبق أن أكد أن المنظمة مازالت على استعداد لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين في مصر لضمان التنفيذ الكامل لمعايير العمل الدولية في قانون التنظيمات النقابية وتطبيقه، مشدد على أن من مصلحتنا المشتركة استكمال الحوار البناء خلال هذه المرحلة، معربا عن ثقته في أن مد المرحلة التجريبية من برنامج العمل الأفضل سوف يخدم مصالح الثلاثية "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" في الارتقاء بالحقوق في العمل.

وشجع رايدر المعالجات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ أجندة العمل اللائق والتي يعتبر العمل الأفضل جزء منها، من خلال مراجعة قانون المنظمات النقابية الذي تحتاج فيه الحكومة بعض الوقت لمعالجته في إطار تحديد التزام زمني.

وجدد "سعفان" تأكيداته أنه حال ظهور أية ثغرات في قانون التنظيمات النقابية قد يظهرها التطبيق علي أرض الواقع، سوف تقوم الحكومة فورا بطلب إجراء التعديلات اللازمة علي نصوص القانون.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

منذ يومين

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

منذ 5 أيام

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 5 أيام

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر

منذ 5 أيام

الصحة: حملات موسعة على المراكز والعيادات الخاصة بالمحافظات الأسبوع الجارى

منذ 6 أيام

الدستور ترافق قافلة الكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير المعدية

الآن

أسعار الذهب اليوم.. عيار «21» بـ660 جنيهًا

اليوم.. نظر طعون 67 متهمًا باغتيال النائب العام على إدراجهم بقوائم الإرهاب

فى عيد ميلادها.. أبرز المعلومات عن الفنانة شيرى عادل

«محادثة مع شبح جامعة تورنتو».. يكشف مكان جثته ويحكى قصة حبه

الأكثر قراءة

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

شاهد.. ناهد السباعى تستعرض رشاقتها فى الجيم

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

ألبومات الصور

رئيس «أبورديس» يتفقد توافر السلع بسوق المدينة (صور)

بالصور.. هكذا كانت ترتدي الآنسات في مصر منذ العشرينيات

«الأسطورة» وأبطال «نسر الصعيد» يزورون معبد دندرة (صور)

تكريم مدارس أسوان المشاركة فى «المعلمون أولًا» (صور)

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

شاهد.. ناهد السباعى تستعرض رشاقتها فى الجيم

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

كشكول

تعليم شمال سيناء تستقبل أولى القوافل التعليمية المتخصصة

مرتجى تناقش مع طلاب شمال سيناء سلبيات القوافل التعليمية

رئيس جامعة الأزهر: دائمًا ما نهتم بأبناء ليبيا

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان الأنشطة الطلابية للمدن

عميد طب بيطري الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع أستاذ بجامعة بيزا بإيطاليا

الأمصار

أبرز عناوين الصحف اللبنانية اليوم الخميس

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

زلزال يضرب إيران بقوة 5.9 ريختر

هزة أرضية قوية تضرب في العاصمة الكويتية

ألمانيا تطلب من واشنطن إعفائها من العقوبات على موسكو

منوعات

الأربعاء هو الأفضل للسفر حول العالم

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك