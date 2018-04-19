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الخميس 19/أبريل/2018 - 07:49 ص

الحياة اللندنية: عباس أبلغ مصر بإيجاد حل لمشكلة موظفى حماس

محمود عباس
محمود عباس
مروة عنبر
dostor.org/2134607

أفاد مسؤول فلسطيني، اليوم الخميس، بأن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبلغ الجانب المصري بأن السلطة ستتكفل بإيجاد حل للمشكلة المالية للموظفين الذين عينتهم حماس، لكنه لن يقبل ببقائهم في مواقعهم.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لصحيفة الحياة اللندنية: "أبلغنا مصر بأن السلطة تدفع حاليا 120 مليون دولار في قطاع غزة، وأنها مستعدة لزيادة المبلغ إلى 150 مليون لتوفير حل للمشكلة المالية للموظفين الذين عينتهم حماس، شرط أن تتسلم كامل مؤسسات ومرافق الحكم في غزة من دون أي شروط أو قيود من أي نوع.

فيما أفادت مصادر بأن مصر تحاول إقناع حماس بالموافقة على شروط السلطة في شأن تمكين الحكومة.

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