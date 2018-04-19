دبلوماسى عسكرى: المسلحون يستعدون لإنشاء حكم ذاتى جنوب سوريا

كشف مصدر دبلوماسي عسكري، اليوم الخميس، عن خطة مسلحو جبهات النصرة والجيش السوري الحر لتوسيع سيطرتهم للأراضي الواقعة، تحت هيمنتهم في جنوب سوريا، بهدف إنشاء حكم ذاتي تحت رعاية الولايات المتحدة.



وأوضح الدبلوماسي أن المسلحون يخططون لشن هجوم منسق على القوات الحكومية في جميع المحافظات الجنوبية الثلاث، لتخدم مزاعمهم بأن القوات الحكومية تنتهك نظام تخفيف حدة التصعيد، فضلا عن اتهامها بعمل استفزازي باستخدام الكيميائي، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحارب المسلحين، بل تزود المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم بالمساعدات الإنسانية، وفقا لسبوتنيك.



وقال المصدر إن الوضع توتر بشكل خطير خلال الأسابيع الأخيرة، وخلافا لتصريحات الأمريكيين، الدور الرئيس في وادي نهر اليرموك لا يلعبه فقط الجيش السوري الحر، ولكن أيضا جبهة النصرة وعصابة داعش، المسلحون يتخذون خطوات نشطة لتوسيع المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.



وأضاف المصدر الدبلوماسي بأن روسيا تقوم بإبلاغ الولايات المتحدة والأردن بشكل منتظم عن هجمات المسلحين على القوات الحكومية في جنوب سوريا، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.