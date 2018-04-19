عضو بالبرلمان الأوروبى يكشف سبب هجوم الغرب على سوريا

كشف عضو في البرلمان الأوروبي عن الأسباب التى دفعت الغرب إلى توجيه الضربات العسكرية لسوريا.



وأوضح كونستانتينوس باباداكيس، عضو البرلمان الأوروبي عن اليونان، أن سبب الهجوم على سوريا يتمثل في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.



وقال باباداكيس في كلمة له أمام جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ: يستهدف ما يفعله إمبرياليو الولايات المتحدة الأمريكية والإصلاحي الدجال ماكرون، مرددين نفس الحجة التي سمعناها بخصوص ليبيا والعراق، السيطرة على موارد الطاقة التي يصارعون من أجلها.