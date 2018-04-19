موجة احتجاجات جديدة ضد ماكرون فى فرنسا

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موجة من الاحتجاجات والضغوط، ويتسع نطاق التظاهرات الطلابية، وتبدأ جولة رابعة من الإضرابات في قطاع السكك الحديد فى غضون شهر.



وأصبح ماكرون يواجه أكبر تحد منذ توليه الرئاسة في العام الماضي، ويتمثل في احتجاجات سائقي القطارات والطلاب وعمال القطاع العام على إصلاحاته الاقتصادية.



وتم تسيير واحد من كل ثلاثة قطارات فائقة السرعة "تي جي في" وواحد من كل أربعة قطارات بين المدن، على أن يكون الأمر مشابها اليوم، مع الدعوة إلى جولة جديدة من التظاهرات الحاشدة والإضرابات في مختلف أنحاء البلاد.



ودعي موظفو القطاع العام والعاملون في مراكز التقاعد والطلاب إلى التظاهر اليوم، وذلك للمرة الثانية، بعد 22 مارس عندما نزل نحو 300 ألف شخص إلى الشوارع.



وفى السياق، حذر مسؤول نقابي من قطع محدد للتيار الكهربائي ضمن حملة من أجل إنشاء شركة وطنية جديدة للكهرباء.