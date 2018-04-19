اليوم.. نظر طعون 67 متهمًا باغتيال النائب العام على إدراجهم بقوائم الإرهاب

تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل، الطعون المقدمة من 67 متهمًا بـ"اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات"، على قرار إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية.



كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى يوليو الماضى، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات.



كما عاقبت المحكمة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.