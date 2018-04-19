ليبرمان يغلق مؤسسة إعلامية بالقدس.. ومدير المؤسسة: محاولة لتكميم الأفواه

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قرارا بإغلاق مؤسسة «إيليا للإعلام الشبابي» بمدينة القدس، وعلقت قوات الاحتلال اليوم، قرارا يقضي بإغلاق المؤسسة باعتبارها جمعية تنظيم إرهابي.



وجاء في القرار الموقع من ليبرمان: قرار إعلان مؤقت على اعتبار جمعية إيليا تنظيم إرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، وبعد قناعتي التامة بأن أعمال المؤسسة تتلائم مع ما جاء في المادة رقم 4 للقانون، أعلن أن أي جهة أو مكتب أو مؤسسة أو جمعية، أو شركة، أو هيئة، أو لجنة، أو مركز، يتبع لهذه الجمعية يعتبر منظمة إرهابية.



من جانبه، أوضح أحمد الصفدي مدير مؤسسة ايليا للإعلام الشبابي أن السلطات الإسرائيلية علقت قرار إغلاق المؤسسة على باب مقرها في شارع صلاح الدين بالمدينة، ولم يكن يتواجد داخلها أي شخص.



واستهجن الصفدي قرار إغلاق المؤسسة نافيا التهمة، مؤكدا أنها مؤسسة اعلامية تقدم الخدمات الإعلامية للمؤسسات المقدسية، إضافة لتطوير قدرات الإعلاميين الشباب، وزيادة فرصة القيادة والتطوير، وبث روح العمل التطوعي في المجتمع.



وأوضح الصفدي أن إغلاق مؤسسة إعلامية في القدس يهدف لتكتيم الأفواه ومنع إظهار الحقيقة، ويأتي ضمن استهداف المؤسسات المقدسية العاملة والصامدة داخل المدينة، في محاولة لإجبارها على الخروج منها.