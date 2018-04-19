جاستين بيبر يشترى منزلًا بـ11 مليون دولار

رصدت عدسات "الباباراتزي"، النجم العالمي جاستن بيبر، أثناء جولته في برينتوود، بولاية نيويورك، التي قرر أن ينضم لسكانها ويشتري بها منزلًا جديدًا.



وذكرت التقارير المنتشرة في الصحف العالمية، أن تكلفة المنزل الذي سوف يشتريه جاستن بيبر، تتخطى مبلغ 11 مليون دولار، مكون من طابقين في موقع مميز يسكن فيه مجموعة كبيرة من نجوم هوليود، وسيكون لديه بعض الجيران المشهورين، أمثال: بن أفليك، وجينيفر غارنر، والممثلة والمطربة الأمريكية جوينيث بالترو، ولاعب كرة السلة بليك غريفين، والممثلة ريس ويذرسبون، وآخرون.