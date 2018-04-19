هل تسببت غراميات براد بيت فى انهيار أنجلينا جولى؟

احتل النجم العالمي براد بيت مركز الشائعات الرومانسية في الأيام الماضية مما أثار دهشة محبيه عبر العالم لكثرة عدد النساء المتورط في حبهم.



وذكر تقرير لأحد الصحف الأمريكية أن أنجلينا جولي نجمة هوليوود الشهيرة، مصابة بحالة من الانهيار والذهول لما هو مشاع عن زوجها السابق براد بيت.



وتحدث أحد الأشخاص المقربون من الثنائي خلال التقرير عن الحالة الصحية لأنجلينا جولي في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها تعاني من ارتفاع ضغط الدم والنوبات العصبية.



وتابع أن أصدقاء أنجلينا جولي خائفين عليها بشكل كبير من الحالة النفسية التي تعاني منها، واتباع نظام التجويع أو الامتناع عن تناول الطعام الذي تلجأ له في بعض الأحيان.