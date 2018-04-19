اليوم.. نظر دعوى الحد الأدنى للأجور لعمال «عمر أفندى»

تنظر الدائرة الأولى مفوضين الجلسة الثالثة، اليوم الخميس، دعوى الحد الأدنى العادل للأجور المرفوعة من عمال شركة عمر أفندى، والمؤجلة من 18 يناير، بناءً عن طلب الحاضر عن رئيس النقابة العامة لعمال التجارة للتدخل مع طلبات المدعين محمد لبيب، جمال الديب، علاء عمران، هالة عبد العزيز فى طلباتهم المشروعة لمطالبة المجلس القومى للأجور للانعقاد لوضع حد أدنى عادل للأجور يتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية.



وقال محمد لبيب أحد مقدمى الدعوى: إن الدائرة نقابة عمال التجارة برئاسة النائب محمد وهب الله طلبت الدخول كمتضامن مع العامل فى الدعوى، رقم 54855 لسنة 71 قضاء إدارى المرفوعة من محمد لبيب، وجمال الديب، وعلاء عمران، وهالة عبدالعزيز من العاملين بشركة عمر أفندى.