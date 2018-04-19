الطيران الأمريكية تفحص 220 محرك طائرة بعد حادث انفجار

كشفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم، عن قرارها بفحص نحو 220 محرك طائرة بعد أن قال محققون إن شفرة مروحة مكسورة تسببت في انفجار محرك طائرة تابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز مما أدى إلى تحطم نافذة ومقتل راكبة.



ويتطلب الأمر إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال الشهور الستة القادمة على شفرات مراوح جميع المحركات سي.إف.إم56-7بي، التي كانت بطائرات عدد من الرحلات الجوية، وفقا لوكالة رويترز.



وانفجر المحرك (سي.إف.إم56) برحلة شركة ساوث وست إيرلاينز رقم 1380 فوق بنسلفانيا، يوم الثلاثاء، بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاجارديا في نيويورك متجهة إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصا.