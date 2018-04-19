نائب الرئيس اليمنى يطالب شيوخ القبائل بمساندة الشرعية ضد الحوثيين

طالب نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، قبائل طوق صنعاء وكل المكونات الاجتماعية إلى مساندة قوات الشرعية فى حربها ضد الانقلابيين الحوثيين.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن صالح خلال لقائه محافظ صنعاء اللواء عبدالقوى شريف، تشديده على ضرورة مضاعفة الجهود وحشد القوى ومختلف المكونات لإسناد هذا التقدم والتنسيق والعمل مع بقية المحافظات المجاورة، بما يحقق انتصار الشرعية وإنهاء معاناة المواطنين.



ودعا نائب الرئيس اليمنى قبائل ومشايخ صنعاء بمختلف مديرياتها وجميع المكونات الاجتماعية فى ربوع الوطن إلى مساندة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمعاناة والأزمات التى ترتبت عليه.