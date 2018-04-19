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الخميس 19/أبريل/2018 - 05:16 ص

نيللى كريم تكشف تفاصيل إصابتها بالتهاب رئوي (فيديو)

نيللي كريم
نيللي كريم
منة سالم
dostor.org/2134592

حلت النجمة نيللي كريم ضيفة مساء أمس الأربعاء على برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب علي فضائية ON tv.

وكشفت نيللي كريم خلال حلقتها عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها في الأيام الماضية، مشيرة إلى أنها تعرضت لنزلة برد أكثر من مرة بشكل متتالي، وكانت تصر في كل مرة على استكمال التصوير إلى أن تطور الأمر وأصيبت بالتهاب رئوي نقلت على إثره إلى أحد المستشفيات.

جدير بالذكر أن نيللي كريم تشارك في موسم دراما رمضان لهذا العام من خلال مسلسل "اختفاء"، بطولة هشام سليم وبسمة ومحمد علاء، من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.


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