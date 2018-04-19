بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

انتشرت صورة للفنانة رجاء الجداوي برفقة حفيدتها الشابة روضة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت "روضة"، في الصورة، مرتدية فستان سوراية بسيط برفقة جدتها، أثناء حضورهما لأحد الحفلات، واستطاعت أن تخطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء "السوشيال ميديا» ومحبيبن الفنانة رجاء الجداوي.



يُذكر أن رجاء الجداوي، تشارك في مسلسل " عزمي وأشجان"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام، ويشارك في بطولته كل من، حسن الرداد وأيمي سمير غانم ونسرين أمين وبيومي فؤاد وأحمد حلاوة، ومن إخراج إسلام خيري.