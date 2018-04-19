القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 04:38 ص

نائب المرج يحصل على اعتمادات مالية لحل الأزمة المرورية بمحور مؤسسة الزكاة

النائب عيد هيكل،
النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج
إسلام نصير
dostor.org/2134588

قال النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إنه حصل على اعتماد مخطط وميزانية لميدان ونزلة الدائري ومحور مؤسسة الزكاة بمؤسسة الزكاة لحل الأزمة المرورية، مؤكدًا بدء التنفيذ قريبًا.

وأوضح "هيكل"، في بيان له، أنه على مدار أكثر من عام ونصف يضغط على المسئولين من أجل اعتماد ميزانية من محافظة القاهرة باعتبار محور مؤسسة الزكاة محور رئيسي يتبعها مباشرة وكذلك وضع مخطط لتطوير ميدان ونزلة المؤسسة لتخفيف معاناة المواطنين وحل الأزمة المرورية وتمهيد الشوارع.

ووجه النائب الشكر لرئيس حي المرج العميد هاني رضا، مؤكدًا أنه يدخر الجهد في حل مشاكل الدائرة لأنه واجب عليه وحق لهم.

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