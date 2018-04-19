«المهن الموسيقية» تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد منير

قال محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان محمد منير يتعافى من وعكته الصحية التي خضع على إثرها إلى عملية جراحية في الأيام الماضية.



وأضاف «أبو اليزيد» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والنقابة تتابع حالة الكينج محمد منير لحظة بلحظة، من أجل الاطمئنان على سلامته.



وأشار في تصريحاته إلى أن العملية الجراحية التي خضع لها منير بسيطة، وخلال أيام قليلة سيسترد صحته بشكل كامل، ويمارس نشاطه الفني قريبًا، نافيًا ما يتردد من أنباء حول تدهور حالته الصحية أو إصابته بأمراض خطيرة.