اليوم.. محاكمة مستشار مرسى و20 آخرين بـ«اللجان النوعية»

تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 21 متهما، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية».



تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.



وكانت النيابة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام القضاء.