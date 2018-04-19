مرور القاهرة: غلق نفق زهراء المعادى يومين لتركيب عارضة رئيسية

قال مسئول الإعلام والعلاقات بالإدارة العامة لمرور القاهرة، العميد أسامة الحبال إنه تقرر حصول شركة المقاولون العرب على تصريح بتركيب العارضة الرئيسية لنفق زهراء المعادي؛ مما يستلزم غلق النفق للمتجه إلى المعادى، وستبدأ الأعمال ليلًا فقط من الساعة 12.5 حتى الساعة 6 صباح يومى 20 و21 أبريل، مع عدم إجراء أي تحويلات مرورية.



وتشرف إدارة مرور القاهرة على أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوى الذى يستلزم غلق منزل الدائرى للقادم من المعادى والمؤدى إلى طريق السويس، وتتجه جميع السيارات إلى منزل محور الثورة للمتجه إلى مصر الجديدة، ثم العودة والدوران لطريق السويس مرة أخرى، وستكون الأعمال لمدة 4 أيام بدءًا من 11 مساء الخميس، وحتى يوم الأحد الموافق 224.



وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، كما تقوم الشركات المنفذة لأعمال الاصلاحات بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة المرورية.