أمريكا: تحقيقات قضية سكريبال تؤكد صحة اتهامات لندن لموسكو

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر ناوريت، اليوم، بأن الولايات المتحدة تعتقد أن النتائج التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تؤكد صحة اتهامات بريطانيا لروسيا فى قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال.



وقالت ناوريت: "إن التقرير المستقل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي تم تعميمه الأسبوع الماضي، يؤكد استنتاجات مختبرات المملكة المتحدة فيما يتعلق بالمادة الكيميائية التي استخدمت في سالزبوري.



وأعربت ناوريت عن امتنان واشنطن لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للدعم السريع والجهود الفنية للوقوف على الحقائق، وندعم بريطانيا بالكامل، فضلا عن ضرورة عقد اجتماعات خاصة اليوم للجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة كيميائي سالزبوري.



وفي السياق ذاته، أعلنت الخارجية الأمريكية، بأنه لروسيا فقط الدافع والوسائل لتسمم سكريبال.