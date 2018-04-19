سقوط عاطل بحوزته مخدرات بحدائق القبة

ألقى رجال قسم شرطة حدائق القبة القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه كمية من المواد المخدرة.



تعود تفاصيل الواقعة بورد معلومات للملازم أول وائل صلاح رئيس دورية قسم حدائق القبة، بقيام "سعد.ا" عاطل 27 سنة، ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بمعرفة الملازم أول أيمن عزت بأماكن تردد المتهم تم القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 27 لفافة هيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.