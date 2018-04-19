حبس عاطل لحيازته أسلحة نارية فى السلام

أمرت نيابة السلام برئاسة أحمد الشاذلي، بحبس عاطل وبحوزته 2 فرد خرطوش و16 طلقة بمنطقة السلام ٤ أيام على ذمة التحقيق.



وكانت معلومات وردت للمقدم محمد دويدار، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، تفيد بقيام "حسين. ث"، 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا لمزاولته نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية "بدون ترخيص"، ويتخذ من منطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.



وبجمع المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بمعرفة النقيب محمد الديب، معاون مباحث القسم بأماكن تردده أسفرت أحدها عن ضبطه وعثر بحوزته 2 فرد خرطوش و16 طلقة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.