إحباط محاولة تهريب كمية من زيت مخدر الحشيش بجمارك البريد

نجح رجال جمارك الطرود البريدية بالقاهرة، محاولة تهريب كمية من زيت مخدر الحشيش الممنوع تعاطيه أو تداوله أو استيراده أو تصديره، طبقًا لقانون مكافحة المخدرات وتعديلاته.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إن مأمور الحركة شريف أبوزيد، اشتبه في مشمول "بوليصة" الشحن عبارة عن ظرف مستندات وارد على رحلة أحد الخطوط العربية القادمة من أمريكا.



وأضاف المصدر أنه بفتح المظروف تبين وجود 230 جرامًا من زيت مخدر الحشيش.



وقرر مدير عام جمارك الطرود البريدية عبدالمنعم عليوة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.