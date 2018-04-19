سقوط 4 عاطلين بحوزتهم «هيروين» فى حلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها فى ضبط 150 لفافة هيروين بحوزة 4 عاطلين، وكلفت خبراء المعمل الكيميائى بإعداد تقرير فنى عن المضبوطات، واستعجال تحريات المباحث.



كانت معلومات وردت للمقدم هانى أبوعلم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام كل من، "ح.ع"، 25 سنة، عاطل، و"س.أ"، 22 سنة، عاطل، و"ح.ع"، 20 سنة، عاطل، و"م.ع"، 26 سنة، عاطل، بالاتجار فى الهيروين؛ وبعمل التحريات وتقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 150 لفافة بلاستيكية بداخل كلًا منها كميات كبيرة من مسحوق الهيروين؛ وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأصدرت النيابة قرارها السابق.

