الصحة: تشكيل إدارة خاصة بالتسجيل السريع للدواء من الصيادلة

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات لتسهيل تسجيل الدواء وإزالة معوقات التصدير.



وأشار فى تصريح لـ«الدستور» إلى أنه سيتم تشكيل إدارة خاصة بالتسجيل السريع للدواء بالإدارة المركزية للصيدلة، وسيتم دعمها بالكوادر البشرية من الصيادلة الأكفاء في مجال التسجيل السريع لسهولة التصدير، والتى ستصب فى مصلحة صناعة وتصدير الدواء المصري.



وأضاف أن وزير الصحة وجه بوضع حلول سريعة وجذرية لتيسير المعوقات التي تواجه تصدير الدواء إلى الخارج.