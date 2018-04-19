أسرة «بيت السلايف» فى استديو مصر

يواصل أبطال مسلسل "بيت السلايف"، تصوير المشاهد الأخيرة للعمل على قدم وساق، بالتزامن مع عرضه حاليًا على فضائية أبوظبي.



وقال أحد القائمين على العمل، إنه تم استئناف التصوير، أمس الأربعاء، في استديو مصر، و لا يتبقى سوى عدد قليل من المشاهد، تتضمن بعض المشاهد خارجية سوف يتم الانتهاء من تصويرها خلال الأسبوع المقبل.



و"بيت السلايف" بطولة بوسى، عبير صبري، منة فضالي، حازم سمير، جيهان خليل، أشرف مصيلحى، طارق صبرى، أحمد صلاح حسنى، سمر جابر، رباب ممتاز، ياسمين على، شيرين أبوالعز، نيفان صابر، خلود سرحان، ومن تأليف حسين مصطفى محرم و إخراج محمد عبدالخالق، وإنتاج محمود شميس.

