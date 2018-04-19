اليوم.. محاكمة قاتلة زوجها بالإسكندرية

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة قاتلة زوجها بالإسكندرية؛ لتنفيذ مطالب الدفاع.



واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى دفاع المتهمة، وطالبوا بتأجيل الجلسة لحين تقديم أوراق تثبت أنّ موكلتهم كانت في حالة دفاع عن نفسها.



وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، بورد بلاغ من أهالي منطقة الظاهرية بوقوع مشاجرة بين منجد وزوجته على إثرها طعنته، ما أدى إلى وفاته، وانتقل رجال المباحث للوقوف على ملابسات الحادث، وتبين بعد بالفحص والمعاينة أن جثة المجني عليه، 38 سنة، منجد، ملقاه على الأرض بصالة الشقة مصابا بعدة طعنات متفرقة بجسده.



وكشفت التحقيقات الأولية عن تشاجر المجني عليه مع زوجته، ربه منزل؛ بسبب تغيبها عن المنزل لمدة 10 أيام، وقام بتقييدها بالحبال والتعدي عليها بالضرب، ما أثار غضبها وقررت الانتقام منه بعد أن طلبت منه التوجه إلى دورة المياه وغافلته وطعنته عدة طعنات متفرقة بجسده أدت إلى مصرعه، وألقت المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأحالتها إلى المحاكمة.