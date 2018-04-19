الحكومة الليبية المؤقتة: الأعمال العدائية لن تُثنينا عن محاربة الإرهاب

أفادت الحكومة الليبية المؤقتة، أن الأعمال التى دأبت الجماعات الإرهابية على ارتكابها، عقب خسارتها الفادحة فى الميدان أمام القوات المسلحة، لن تثنينا عن مواصلة المشوار حتى اجتثاثهم وكشف خلاياهم النائمة التى تعمل فى الخفاء.



وقالت الحكومة، فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، إن الجميع يعلم أن بنغازى تتمتع بالأمان، وأن هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية التى تستهدف الأبرياء قبل المسؤولين، لن تعكر صفو الاحتفالات بالذكرى السنوية الرابعة لانطلاق عملية الكرامة.



وكان رئيس الأركان العامة للجيش الليبى الفريق عبدالرازق الناظورى، تعرض أمس لمحاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة انفجرت خلال مرور موكبه بها فى مدينة بنغازي.