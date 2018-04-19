القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 02:19 ص

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل صاحب فيلا فى العجوزة

اليوم.. محاكمة المتهمين
عادل عبد العال
dostor.org/2134566

تنظر محكمة الجنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين أحمد العادلي ومحمد أبوكريشة وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ومحمد علاء فرج، محاكمة متهمين بقتل صاحب فيلا لسرقته.

وأسندت النيابة إلى المتهمين محمد عبدالرافع عبدالمطلب وهاني عبدالكريم خليل وعبدالشافي رشاد عبدالمولى وإسماعيل محمد محمد وخالد خلف الله يوسف ومحمود أحمد عباس، تهمة قتل المجني عليه هشام محمد محمد أبوالنصر عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم على إزهاق روحه، وذلك بأن توجهوا إلى مسكنه لسرقته، مستخدمين «مطواة قرن غزال وكذلك سلاح ناري»، وتوجهوا إلى المسكن، مدعين أنهم تابعون لهيئة النظافة ومكلفون بطلاء السور وبوابة الفيلا المقيم بها المجني عليه، ووزعوا الأجور بينهم، وأحضروا بعض مواد الطلاء وسمح لهم ودخلوا الفيلا، فقام المتهم الثاني بإسقاطه أرضًا، ووجه له عدة لكمات على وجهه، والمتهم الثالث أغلق البوابة، وقام المتهم الثاني بطعنه عدة طعنات متفرقة من جسده، أودت بحياته، والمتهم الأول ينتظر بالسيارة المستأجرة بالقرب من الفيلا.

بينما المتهمون الرابع والخامس والسادس اشتركوا بطريق التحرض والاتفاق، والمساعدة في ارتكاب الجريمة، كما أسندت النيابة لهم تهمة سرقة منقولات مملوكة للمجني عليهما هشام محمد محمد أبوالنصر وآمال واصف عبدالعزيز.

ودلت تحريات مفتش مباحث فرقة الأهرام بمديرية الجيزة على اعتزام المتهمين سرقة متعلقات المجني عليه من داخل مسكنه وإزهاق روحه وإزهاق روح أي شخص متواجد معه خشية افتضاح أمرهم.

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