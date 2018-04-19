اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بقتل 5 أشخاص للأخذ بالثأر

تصدر اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة حكمها، على 5 أفراد من عائلة واحدة بعد إحالتها لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، بتهمة قتل 5 أشخاص من عائلة أخرى للأخذ بالثأر لفقيدهم.



يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي وأيمن عبد اللطيف وسامح حسين أبو كنة، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.



ونسبت النيابة العامة للمتهمين وهم: محمد فؤاد عبد الغفار عثمان وشقيقه أحمد وابنى عمهما على وعيد عبد المالك عبد الغفار وصابر أبو زيد، تهمة قتل 5 أفراد من عائلة واحدة مع سبق الإصرار والترصد مستخدمين أسلحة نارية "بنادق آلية" بإطلاق أعيرة نارية صوبهم قاصدين من ذلك قتلهم.



وأسندت النيابة لهم تهمة الشروع في قتل 5 آخرين مستخدمين ذات الأسلحة النارية.